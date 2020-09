NBA: LeBron James molesto por no ser elegido el MVP

LeBron James no pudo ocultar su molestia al no ser votado como el MVP de la NBA, luego de que Giannis Antetokounmpo lo superara en la encuesta por una diferencia de 16 a 85.

"Me molesta. Es mi respuesta. Eso me molesta porque de 101 votos tengo 16 de primer lugar. Eso es lo que me molesta más que otra cosa. No digo que el ganador no mereció ser el MVP, pero eso me molesta", comentó.

El jugador de los Lakers consideró que en la duela no se notó una diferencia tan marcada como en las votaciones.

"Como digo, nunca vine a esta liga para ser MVP o ser campeón. Siempre he querido ser mejor y mejor cada día, y esas cosas no me importan. Pero algunas cosas están fuera de mis manos y hay cosas que no puede controlar", mencionó.

