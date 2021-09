NBA: Kyrie Irving comparte idea de que vacunas contra covid-19 son un plan satánico

El base de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving no estuvo presente en la presentación a la prensa de la nueva temporada del conjunto de la NBA debido a los protocolos contra covid-19, revelaron medios estadounidenses.

Irving participó en el Media Day por medio de videoconferencia en la que se negó a confirmar si ha recibido la vacuna contra coronavirus y a revelar sus razones.

La semana pasada la revista Rolling Stone publicó un artículo en el que reveló que, según fuentes de la Liga no identificadas, entre 50 y 60 jugadores de la NBA no se ha recibido ninguna dosis de la vacuna.

En este artículo también se señala que Irving ha dado 'like' a publicaciones de Instagram en las que promueven conspiraciones satánicas sobre la implantación de la vacuna contra covid-19 en personas de raza negra para controlarlas a través de una gran computadora.

Estas publicaciones hablan de "sociedades secretas" que están "implantando vacunas en un complot para conectar a los negros con un ordenador maestro para un plan de Satanás".

"Obviamente hoy no puedo estar presente ahí, pero eso no significa que me ponga ningún límite en el futuro para poder unirme al equipo", reveló Irving en el Media Day.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NBA CELEBRA SU 75 ANIVERSARIO CON LA NBA WEEK MEXICO CITY 2021