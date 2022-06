NBA: Ime Udoka, primer entrenador de los Celtics en llegar a Las Finales durante su año debut

Los Celtics de Boston han dado un gran golpe de autoridad al imponerse en el Juego 1 de Las Finales de visita, ante un Golden State que seguía dormido tras una semana de descanso.

De obtener este domingo la victoria, pondrían tras las cuerdas a los Warriors, teniendo la oportunidad de acabar la serie temprano en casa.

Boston viene haciendo historia, los dirigidos por el coach Ime Udoka se convirtieron en el primer equipo en toda la historia de Las Finales que se llevan el primer encuentro tras remontar una diferencia de 12 puntos en el último cuarto y quieren ser el tercer equipo en ganar los dos primeros encuentros en calidad de visitantes desde que los Chicago Bulls lo hicieran en 1993 y Houston Rockets en 1995.

Udoka ya ha hecho historia al meter a su equipo a Las Finales después de 12 años, también es el primer entrenador de los Celtics en conseguirlo en su año debut y busca ser el primero en debutar con un campeonato.

Para que esto ocurra necesita de una gran actuación de su estrella Jayson Tatum, quien esá consciente de que no tuvo una buena noche el pasado jueves: "He tenido algunas malas noches. Entonces es como 'he estado aquí antes'. Sé qué hacer el próximo juego".

Por su parte, el entrenador sabe que tienen muchas cosas por mejorar pese a que ganaron el encuentro y hay que mejorar en todos los aspectos para que los resultados sean favorables.

"Nos da mucha confianza saber que no hemos jugado nuestro mejor baloncesto. Todavía podemos dar mucho más", afirmó el estratega.

Los Warriors de Golden State tendrán que ajustar si quieren pelear Las Finales, pues en el último cuarto tuvieron un porcentaje de tiros de campo de 41 por ciento (7 de 17), no visitaron la línea de castigo, sólo encestaron dos triples y no hicieron puntos por casi cinco minutos. Cifras desmasiado pobres para un cuadro de tanto poder ofensivo como los californianos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NBA: CELTICS RECLAMAN LA LIBERACIÓN Y REGRESO DE BRITTNEY GRINER A ESTADOS UNIDOS