NBA: Comisionado desea que el Play-in continúe después de esta temporada

Adam Silver, comisionado de la NBA, desea que el Play-in continúe por más tiempo después de esta temporada, ya que ha tenido éxito.

"No he ocultado que quiero que sea (a largo plazo)", mencionó para ESPN. "Tengo dos distritos electorales a los que necesito convencer. Uno son los 30 equipos, y creo que en su mayor parte lo han apoyado. Una vez más, entiendo el sentimiento si yo fuera un equipo - un 7 -sembrado en particular - la noción (de que) después de una larga temporada, potencialmente podrías quedar fuera de los Playoffs. Entiendo esos sentimientos. Creo que al mismo tiempo, los equipos reconocen la cantidad de interés adicional que hemos creado durante el último mes de la temporada más esos juegos de Play-in hacen que valga la pena.

De igual forma, el directivo reveló que un jugador le dijo que era un poco injusto este torneo, aunque le gustó.

"Por supuesto, la otra parte son los jugadores. Por ejemplo, un jugador, que está en el comité ejecutivo del sindicato, me dijo ayer que le gusta mucho el torneo Play-in, pero que sintió que podría ser un poco injusto. Por ejemplo, si fueras el séptimo sembrado y estuvieras un número significativo de juegos por delante del octavo, la idea de que de alguna manera podrías perder dos juegos y quedar fuera de los Playoffs parece injusta ", agregó.

