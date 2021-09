NBA celebra su 75 aniversario con la NBA Week Mexico City 2021

Como parte de la celebración del 75 Aniversario de la Liga Nacional de Baloncesto, arrancó la NBA Week Mexico City 2021, que contará con una amplia gama de actividades asociados con la historia de la Liga, los equipos y diferentes momentos icónicos.

“A pesar de que han habido obstáculos, ha sido una época compleja, como todos la hemos vivido, pues hemos salido adelante, hemos prevalecido y creo que eso es algo que siempre ha distinguido a la Liga, a la NBA, a los aficionados y a nosotros como equipo en México, que es precisamente saber salir adelante”, mencionó el Vicepresidente y Director General de la NBA en México, Raúl Zárraga.

“Seguiremos con muchas oportunidades para ustedes, seguiremos creciendo. El compromiso de NBA con México sigue igual o más fuerte que nunca y por nada del mundo dejaremos de hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder salir adelante de la mano de ustedes”, aseguró.



Los aficionados pueden participar y acceder a información adicional y contenido exclusivo en www.nbaweek.com.mx.

La semana de la NBA, que comenzó este jueves y se celebrará hasta el domingo 3 de octubre, incluye actividades interactivas con temas relacionados al basquetbol, programación de desarrollo de basquetbol juvenil y de élite, y la primera cumbre de innovación virtual de la NBA.

Las leyendas del basquetbol mexicano Horacio Llamas, Eduardo Nájera y Jorge Gutiérrez fueron los invitados de honor en la presentación del Week Mexico City 2021.

“Estoy muy contento de ser parte de este evento. Ser considerado una leyenda es para mí un honor. Un honor compartir tiempo con ustedes, estamos aquí para compartir nuestras experiencias y poder estar un poquito más en contacto con toda la fantochada mexicana”, expuso Gutiérrez.

Llamas, primer mexicano en jugar en la NBA, destacó el crecimiento del baloncesto en nuestro país.

“Ha crecido de una manera increíble, nos ha hecho crecer, hacer muchísimas cosas. Hablando del basquetbol, del deporte que tanto nos ha dado y nos sigue dando, en el caso de Jorge. Es evolucionar y ahora ser parte de este tipo de programas, tratar de ayudar a los jóvenes por esta vía es también aprender a familiarizarnos y que sea un poco normal hasta que se termine la pandemia para volver otra vez a las canchas y tener el mismo contacto que teníamos, como lo ja hecho la NBA México a través de todos sus proyectos”, expuso.

Mientras que Nájera, quien jugó 12 años en la NBA, aplaudió este tipo de actividades que acercan a los niños y jóvenes a la mejor Liga de baloncesto en el mundo.

“Antes veíamos a la NBA como si fuera la luna, no había mucha motivación, inspiración o aspiraciones a llegar. El solo hecho de estar presente en nuestro país y tener este tipo de eventos significa mucho para nosotros.

“Me hubiera encantado, en su momento, haber tenido este tipo de plataforma para poder acercarme un poquito más a la NBA y no emigrar por mi propio lado a EU para poder conseguir este sueño”, aseguró Nájera, quien portó los jerséis de Mavericks de Dallas, Warriors de Golden State, Nuggets de Denver, Nets de Nueva Jersey y Hornets de Charlotte.

ACTIVIDADES

NBA Cave (23-26 de Sept.)

Experiencia para aficionados que se llevará a cabo junto a la NBA Tienda en Polanco y ofrecerá a los aficionados una amplia variedad de juegos y actividades con temática de basquetbol.

Juegos de Exhibición de la NBA Academy (24-25 de Septiembre)

Jugadores de la NBA Academy Latin America, la NBA Academy África y la organización con sede en Atlanta, The Skill Factory, competirán en juegos de exhibición en La Loma Centro Deportivo en San Luis Potosí, que se transmitirán en vivo.

NBA Locker Fan Experience (24-26 de Septiembre)

Doce casilleros se colocarán en el centro comercial Antara de la Ciudad de México como parte de una búsqueda del tesoro de la NBA. También ofrecerá contenido digital interactivo, oportunidades para tomar fotografías y demás entretenimiento para los aficionados.

Her Time To Play Clinic (25 de Septiembre)

La exWNBA, Allison Feaster, y personal de la NBA dirigirán una clínica virtual de basquetbol y desarrollo de liderazgo para niñas de 13 a 16 años.

Finales Jr. NBA México (26 de Septiembre)

Dieciséis de los mejores jugadores y jugadoras juveniles de México competirán en un desafío de habilidades virtuales, a través de la aplicación HomeCourt, como parte de las Finales del Jr. NBA México 2021.

NBA Time Machine Experience (28 de Septiembre)

Trece nfluencers se unirán a una leyenda de la NBA para una experiencia en la que revivirán un juego clásico de la NBA y participarán en una sesión de preguntas y respuestas en vivo.

Innovation Summit, Presentado por SAP (29 de Septiembre)

El primer NBA Week Mexico City Innovation Summit presentado por SAP, reunirá a expertos de una amplia gama de industrias incluyendo deportes, entretenimiento y tecnología, para una serie de paneles virtuales.

NBA Beyond the Lines Art Exhibition (1-3 de Octubre)

Exposición de Arte NBA Beyond the Lines, que se ubicará en Lago Tanzania 67, Polanco.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GUSTAVO AYÓN, NUEVO JUGADOR DE LOS CAPITANES DE ARECIBO DE PUERTO RICO