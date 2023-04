La temporada regular de la NBA ha llegado a su fin ya tenemos a los 10 clasificados para la postemporada de la Asociación, misma que comenzará este próximo martes con los duelos de la Fase Clasificatoria, donde ocho equipos buscarán entrar a la lucha por el campeonato.

En la Conferencia del Oeste los Chicago Bulls se enfrentarán a los Toronto Raptors el ganador va contra los líderes de la conferencia los Milwaukee Bucks, en la otra serie el Miami Heat jugará ante los Atlanta Hawks el equipo vencedor arrancará la postemporada ante los Boston Celtics.

Los duelos seguros en esta conferencia son los que enfrentarán a los Philadelphia 76ers vs los Brooklyn Nets y la serie entre los Cleveland Cavaliers y los New York Knicks.

En el Oeste Los Angeles Lakers no evitaron el Play-In y tendrán que esperar a que los New Orleans Pelicans jueguen ante el Oklahoma City Thunder para poder definir los juegos de dicha fase, los seguros en esta conferencia son Sacramento Kings vs Golden State Warriors y los Phoenix Suns ante Los Angeles Clippers.

Denver Nuggets y Memphis Grizzlies esperan rival entre los cuatro equipos que jugarán el Play-In de la NBA.

