Miami Heat quiere convertirse en el primer Campeón viniendo desde el Play In

A cambiar toda la historia. Desde la incorporación de los Play In a la NBA en la temporada 2019/20, los equipos que han calificado a través de esta fase no había logrado ni siquiera pasar de la Primera Ronda de los Playoffs, sin embargo, Miami Heat no solo superó la primera fase, ya han alcanzado Las Finales y quieren ser el primer equipo en coronarse partiendo desde el octavo lugar.

El Heat originalmente terminó en séptimo dentro del Este, pero al perder su primer juego de los Play In ante los Hawks los terminó bajando un peldaño. Ya han hecho historia al ser apenas el segundo equipo que clasifica como octavo y llega hasta Las Finales, el primero fueron los Knicks en 1999, pero la verdadera meta es quedarse con el anhelado anillo de campeonato.

Miami tiene marca invicta contra debutantes del Oeste en Las Finales. En 2006 terminaron con los sueños los Dallas Mavericks del alemán Dirk Nowitzki, después de imponerse 4-2 para alzar su primer campeonato en la NBA; luego, ya con LeBron James en sus filas, el Heat consiguió alzar su segundo título al imponerse 4-1 ante los inexpertos Oklahoma City Thunder.

Aunque los dirigidos por Erik Spoelstra se han convertido en el ‘caballo negro’ al eliminar a los dos máximos favoritos del Este (Bucks y Celtics), hay una cosa que no le juega a favor en estas finales, y es que en la temporada regular se enfrentaron dos veces y las dos fueron victorias los Nuggets.

El primer partido fue en diciembre en la Ball Arena de Colorado, en donde los Nuggets se impusieron 124-119 y el segundo se disputó en febrero en el Kaseya Center de Miami, Florida, en donde con un triple doble de Nikola Jokic, Denver se impuso por segunda vez.

