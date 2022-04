Magic Johnson estrenó bioserie documental: ‘They Call Me Magic’

Para marca una distancia de la serie Winning Time: The Rise of the Lakers Dysnsty, Earving Magic Johnson anunció que lanzará su bioserie que llevará el nombre "They Call Me Magic".

“Algunos han intentado contar mi historia, mi propio camino, pero tenía que ser yo quien lo contara”, dijo Johnson al dar la noticia del documental que hablará de su vida privada y de su etapa como basquetbolista de la NBA.

“He crecido mucho haciéndolo porque he entendido cómo me ve el resto de la gente, ya sea como deportista, hombre de negocios, marido o padre”, añadió.

They Call Me Magic cuenta con la presencia del exentrenador de Earving, Pat Riley. Larry Bird, leyenda de los Celtics también está junto con Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos.

El documental se estrenó el 22 de abril por Apple TV+, y contará con cuatro episodios.

