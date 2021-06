Lakers: LeBron James cambiará de número para la próxima temporada

LeBron James cambiará de número para la próxima temporada, por lo que dejará el '23' para volver al '6'.

De acuerdo con The Athletic, The King decidió volver a su antiguo número, mientras que Anthony Davis mantendrá el '3'.

Y es que el número seis no es desconocido para la estrella de los Lakers, ya que lo utilizó en Miami Heat y en Cleveland Cavaliers.

“He llevado el 6 durante la pretemporada desde hace muchos años. Empiezo a creer que no me conocen en absoluto. He estado llevando este número los últimos ochos años”, mencionó alguna vez James tras ser cuestionado por la prensa.

Además, en la película 'Space Jam: A New Legacy', LeBron también aparece portando el número 6.

