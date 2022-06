Juan Toscano previo a Final ante Celtics: 'Somos favoritos, el mejor equipo de la NBA'

Juan Toscano, quien se convertirá en el primer mexicano en disputar unas Finales de la NBA, aseguró que los Warriors de Golden State son los favoritos para coronarse, por lo que espera traer el trofeo Larry O’Brien a México.

“Somos los favoritos, creo que somos el mejor equipo en la NBA. La experiencia va a ser una clave muy importante y en este juego es muy importante la experiencia, es algo que tienes que ganar, es algo que tienes que ver y sentir. Y algo que veo en la NBA y los Playoffs es que es difícil ganar un juego, el tiempo, el flow del juego, hay muchas cosas que los veteranos saben, que yo no sé y gente que no llegaron a las Finales o gente que no jugaron 123 juegos, en los Playoffs, no saben.

“Pero tenemos que hacer las otras cosas: jugar duro, enfocarnos a hacer el plan de juego, sacando a Jayson Tatum y Jaylen Brown del juego. Hay muchas cosas, pero va a ser una clave muy importante. Somos los favoritos”, aseguró el alero tricolor en conferencia d prensa virtual con la prensa mexicana.

El Golden State, que disputará su sexta Final desde 2015, ganó el Título de la Conferencia Oeste tras derrotar 4-1 a los Mavericks de Dallas. La última Final de Warriors fue en 2019 cuando cayeron ante Raptors de Toronto.

De esta manera, Toscano hizo historia al convertirse en el primer basquetbolista mexicano en lograr la hazaña.

“Quiero agradecerle a toda mi gente de México. Estoy haciendo esto para México y ojalá que pueda llevar el trofeo a México y festejar en Monterrey, Cancún, Michoacán, Ciudad de México. Ahí voy a estar este verano y ojalá pueda traer el trofeo para celebrar con todos ustedes”, mencionó el tricolor de 1.98 metros de altura.

Toscano Anderson reconoció que aún no está al nivel de los mejores jugadores de la Liga. Sin embargo, aseguró que aprovechará los minutos que tenga en la duela.

“Cada día estoy aprendiendo más, es la experiencia de jugar en la NBA. Jugando con los Hall of Famers (Salón de la Fama), Draymond Green, Stephen Curry, Klay Thompson, Andre Iguodala. Siempre pensaba que era un jugador que siempre traía las emociones, el chip jugando muy duro, pero la verdad estoy en nivel siete, nivel seis.

"Veo cómo los Hall of Famers, cómo Draymond Green cambian todo en Playoffs, su mente cambia, su vida cambia y con eso estoy aprendiendo más, como los Playoffs y las Finales son otro nivel de jugadores, otro nivel de detalles, el video, todo es diferente, por eso los mejores están jugando ahorita”, declaró.

El jugador de 29 años de edad, quien se dijo emocionado por llegar a las Finales de la NBA, aseguró que sueña con lograr más objetivos en la duela y quiere ser un parteaguas en el baloncesto tricolor.

“Me siento muy emocionado, contento, feliz, pero todavía quiero más, quiero ganar. Y ser el primer mexicano, representar a mi familia, el país, llegar en el Top de mi profesión, me siento feliz, pero sé que hay muchas cosas más que quiero hacer. Quiero llegar al Top, pero quiero ser la imagen del basket en México para cambiar todo, cambiar la Selección, cambiar la Liga en México, cambiar todo y poner más atención en México y en el deporte de básquet”, enfatizó.

