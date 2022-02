Juan Toscano: 'Es difícil llegar y mantenerse en la NBA'

Previo a participar en el Slam Dunk Contest, Juan Toscano reveló lo que sintió en su llegada al equipo de los Golden State Warriors, en donde incluso mencionó que es difícil llegar y mantenerse en la liga debido a la cantidad de jugadres que buscan jugar en la competencia.

"Tuve muchas emociones, nervioso, feliz, pero sentí que hay más trabajo por hacer. Es difícil llegar a la NBA, pero es más difícil quedarse porque hay muchos jugadores, en todo el mundo, que quieren llegar aquí. Pero nada es suficiente, cada día tienes que levantarte y trabajar más duro que el día pasado", comentó en entrevista con ESPN.

El mexicano recordó que su madre lo inspiró para cumplir sus sueños "Mi mamá es la más fuerte del mundo, le tengo mucho respeto y cómo nos crió. Somos cuatro, mis hermanos, mi hermana y yo. Todos tenemos una confianza en que vamos a llegar lejos, no sé si seremos ricos pero llegaremos lejos en la vida"; contó el alero de los Golden State Warriors.

Juan Toscano admitió sentir varias emociones previo a su participación en el All Star Game de la NBA donde participará en el concurso de clavadas "Me siento feliz, muy emocionado. Nunca llegué a pensar en que sería parte del fin de semana de las estrellas, pero estoy listo. No quiero revelar mis secretos pero esperemos que pueda tener cosas emocionantes para los fanáticos de los Warriors y para abrir la competencia", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NBA: ANTHONY DAVIS SERÁ BAJA DE LAKERS POR CUATRO SEMANAS