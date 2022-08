Gael Bonilla: 'Sí puedes tener suerte, pero lo que debes tener es constancia'

A sus 19 años de edad Gael Bonilla ha sacrificado más y trabajado más que muchos otros deportistas. Afirma que ha escuchado que personas le dicen que tiene mucha suerte por la posición en la que se encuentra de ser jugador del Barcelona y de la selección mayor de basquetbol. Enorme error.

Gael solo conoce el trabajo, la perseverancia, constancia valores que trata de transmitir a los pequeños del deportivo cercano a su casa en Jardines de Morelos en Ecatepec.

“Siempre escucho que dicen que '¡qué suerte!', sí, puedes tener un poco de suerte, pero lo que tienes que tener es constancia. Todos los años que he estado allá en España han sido por mi constancia, mi trabajo y que a veces la gente diga que suerte pues no”, dijo Gael en charla exclusiva con RÉCORD.

Antes de regresar a España, pero primero de iniciar la concentración con el Tri, Bonilla dedica parte de su tarde a compartir su conocimiento con los pequeños del equipo TNT, ese que entrena su papá y en el que inició su trayecto al profesionalismo.

“Me gusta mucho venir con los niños, como yo empecé a esa edad me veo reflejado en ellos. Intento enseñarles un poco de lo que me han enseñado. Transmitirles ese conocimiento, ayudarles a que hagan deporte en sus vidas y que les ayude en un futuro”, apuntó.

Luego de sus entrenamientos por la mañana en Texcoco y uno más en la escuela donde iba, Gael pasa el resto del día con los pequeños vecinos. Habría que estar ahí para darse cuenta la paciencia que muestra el jugador y el fervor con el que los niños atienden las observaciones de su coach.

“Les empiezo a explicar algo y se lo toman muy en serio. Veo sus miradas que están súper atentos. Las mismas ganas que tienen de aprender, son las mismas que yo tenía cuando era pequeño”, contó.

El próximo domingo Gael será parte de los tantos invitados que estarán presentes en el juego de despedida de Gustavo Ayón, ese que fue el referente del basquetbol mexicano en los últimos 10 años y que, ante su ausencia, no teme en alzar la mano para ocupar ese lugar.

Primeramente, el jugador del Barcelona de España evita estar al tanto de noticias, que prefiere enfocarse en cuestiones deportivas y no atender noticias que le pudieran afectar en su carrera.

Gracias a su paso desde juvenil al cuadro blaugrana, el medio en México lo etiquetó como el próximo pilar del basket nacional.

“Intento concentrarme solamente en lo mío ahí con Barcelona y cuando vengo son la selección. Sólo espero siempre dar lo mejor, si los mexicanos están conmigo yo estaré con ellos. Ya saben que voy a darle todo por mi país. No me molesta en nada, es un gran reto que me pongan en esos lugares, lo único que falta es trabajar para llegar ahí y ya está”, describió.

“Desde pequeño lo he visto jugar en la NBA, en España y ahora que me haya invitado a su partido de despedida es un sueño cumplido. En México es posiblemente el mejor jugador que haya jugado en la selección. Es un tipazo, espero jugar algún cuarto en su equipo”, expuso.

