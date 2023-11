Atlanta Hawks y Orlando Magic será el partido 31 de NBA que se juegue en México

La NBA está de vuelta en México con un juego de temporada regular entre Atlanta Hawks y Orlando Magic, el cual se llevará a cabo el jueves 9 de noviembre en la Arena Ciudad de México.

Este es el segundo año consecutivo que la máxima liga de la NBA viene a conquistar a los mexas, sin embargo, ya son 31 ocasiones en las que regala emociones en tierras aztecas a través del balón y la canasta. En un principio eran juegos de exhibición y hasta 1997 fueron de temporada regular.

La tradición de ver un baloncesto de alto nivel en nuestro país comienza en octubre de 1992, cuando los Houston Rockets vencieron 104-102 en los últimos segundos a los Dallas Maverick. Entre las figuras presentes se encontraba Hakeem Olajuwon.

La fiebre de los Houston Rockets regresó al siguiente año, pero ahora perdieron frente a los New York Knicks 103-93. Lamentablemente, la CDMX atravesaba uno de sus peores momentos con el terremoto. Patrick Ewing y Charles Smith brillaron en lo que al final de temporada serían las finales.

Los buenos resultados provocó que la NBA realizara en 1994 un mini certamen con cuatro clubes; los resultados fueron los siguientes: San Antonio Spurs vs Houston Rockets (121-112), Seattle SuperSonics vs Los Angeles Clippers (133-105), Houston Rockets vs Los Angeles Clippers (111-103), Seattle SuperSonics vs San Antonio Spurs (124-95).

En 1995 ya solo fueron dos juegos en el NBA Challenge: San Antonio Spurs vs Washington Bullets (125-107) y Detroit Pistons vs Washington Bullets (110-99). Destacaron la participación de David Robinson, Lindsey Hunter y Joe Dumars.

En 1996 regresó el cuadrangular, ahora con Cleveland Cavaliers vs Phoenix Suns (104-92), Dallas Mavericks vs Utah Jazz (107-102), Utah Jazz vs Phoenix Suns (111-105) y Dallas Mavericks vs Cleveland Cavaliers (88-86). Sobresalieron jugadores como Terrell Brandon, Tyrone Hill, Jason Kidd, John Stockton, Karl Malone, Michael Finley y Jamal Mashburn.

El primer encuentro de temporada regular en nuestro país se dio en diciembre de 1997, cuando los Houston Rockets derrotaron 108-106 a los Dallas Mavericks. Quienes se llevaron los reflectores fueron Charles Barkley, Clyde Drexler y Kevin Willis.

En 1998 se ausentó y fue hasta el 99 cuando regresó con un duelo individual entre Antawn Jamison vs Stephon Marbury, en donde los Golden State Warriors ganaron 117-91 a los New Jersey Nets.

En el 2000 la Ciudad de México vio jugar a Allen Iverson, quien tuvo un año magnífico. El partido se dio entre Philadelphia 76ers vs Washington Wizards, el resultado fue de 84-80.

Un momento histórico para nuestro país sucedió en 2003, cuando el basquetbolista mexicano Eduardo Nájera jugó ante su afición en la victoria de Utah Jazz a los Dallas Mavericks por 90-85.

Hasta el 2006 se llevó el siguiente partido y obviamente, no podía falta la figura del momento, Eduardo Nájera que ahora venía con los Denver Nuggets, desafortunadamente, perdieron 121-115 frente a los Golden State Warriors.

La fiebre de la NBA se trasladó a Monterrey, con un juego en el que Andre Iguodala y Lou Williams de los Philadelphia 76ers vencieron 116-94 a los Phoenix Suns que tenía entre sus filas a Steve Nash y Amare Stoudemire.

Lo que fue el último partido en el Palacio de los Deportes, los San Antonio Spurs de Manu Ginóbili, Tim Duncan y Tony Parker vencieron a los Angeles Clippers por 100 a 99.

En 2012, México se engalanó con la participación de Anthony Davis que junto a los New Orleans Hornets vencieron por 85-80 a los Orlando Magic. El juego tuvo doble ingrediente, pues por segunda ocasión un mexicano pisó la cancha, se trató de Gustavo Ayón.

En 2014 los mexicanos se deleitaron con basquetbolistas de la talla de James Harden, Dwight Howard, Andrew Wiggins y Corey Brewer en un enfrentamiento que ganaron los Houston Rockets a los Minnesota Timberwolves por 113-101.

En 2015, los Boston Celtics arribaron por primera vez en México y lo celebraron con una victoria de 114-97 a los Sacramento Kings. Isaiah Thomas, Kelly Olynyk, Avery Bradley y Jae Crowder brillaron aquel día.

Para 2017 se volvió a realizar un cuadrangular con: Dallas Mavericks vs Phoenix Suns (113-108), Phoenix Suns vs San Antonio Spurs (108-105), Brooklyn Nets vs Oklahoma City Thunder (100-95) y Miami Heat vs Brooklyn Nets (101-89).

La Arena Ciudad de México vibró con dos nuevos encuentros, Chicago Bulls vs Orlando Magic (91-97) y Utah Jazz perdió 89-96 ante Orlando Magic. Nikola Vucevic fue quien más destacó en ambos enrentamientos.

Antes de la pandemia, la NBA visitó a México en 2019 con dos juegos de alarido. Los Dallas Mavericks con Luka Doncic derrotaron 122 a 111 a los Detroit Pistons y los San Antonio Spurs con Patty Mills derrotaron 121-119 a los Phoenix Suns.

Por último, el Heat de Miami con Tyler Herro, Bam Adebayo y Jimmy Butler se llevaron la victoria de 111-101 ante los Spurs de San Antonio. Curiosamente el equipo de Miami obtendría el subcampeonato, por lo que de nueva cuenta la NBA no decepcionó.

