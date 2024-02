Messi vs Cristiano Ronaldo: CR7, captado disfrutando del 'baile' del Al-Nassr sobre el Inter de Miami

El duelo entre el Inter de Miami y el Al-Nassr pintaba para ser 'The Last Dance' en la carrera de Messi y Cristiano y ver en la cancha por última vez esta increíble rivalidad, pero debido a lesiones de ambos jugadores, esto no fue posible y Cristiano vio el juego desde un palco y Messi desde la banca.

El duelo confirmó el momento que viven ambas escuadras, pues el Al-Nassr sin Cristiano Ronaldo goleó desde la primera mitad al Inter de Miami, todo esto mientras el portugués se encontraba en un palco y celebraba efusivamente la victoria parcial de sus compañeros.

Al ver a Cristiano Ronaldo tan feliz celebrando la goleada, de inmediato las cámaras buscaron a Lionel Messi, quien se veía bastante molesto por el accionar de su equipo.

El duelo terminó con un marcador de 6-0, la peor derrota del Inter de Miami desde que Lionel Messi llegó al equipo y a pesar de que no hubo 'The Last Dance', parece que 'CR7' disfrutó bastante el ganar el que puede ser el último duelo de esta histórica rivalidad.